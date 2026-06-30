Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Avistan una serpiente de gran tamaño en estructura del sitio arqueológico Tikal

  • Por Cristóbal Veliz
29 de junio de 2026, 20:58
La mazacuata es la especia de serpiente más grande que se encuentra en Guatemala. (Foto: Wikipedia / Soy502)

La mazacuata es la especia de serpiente más grande que se encuentra en Guatemala. (Foto: Wikipedia / Soy502)

Un turista apreció el espécimen en una de las estructuras del sitio arqueológico Tikal.

OTRAS NOTICIAS: Jueza de Paz se inhibe de conocer el caso de hombre que atropelló a motoristas

En un viaje a al sitio arqueológico de Tikal, Petén, un turista observó una serpiente, posiblemente una mazacuata (boa constrictor), que se trepaba en las estructuras que muestran parte de la civilización del reino Maya.

Esta especie es considera como las más grande que habitan en América, y habita desde el noroeste de México hasta el norte de Sudamérica.

En Guatemala, se encuentra en bosques húmedos y secos, manglares, áreas agrícolas y hasta paisajes fragmentados, se sabe que puede alcanzar hasta 2.5 metros.

@cesarsolergt

Un turista captó con su teléfono celular una serpiente de gran tamaño trepando una estructura Maya en Tikal Mira el impresionante momento y la reacción del visitante

♬ sonido original - César Soler

Su hábitat

La mazacuata es una especie principalmente nocturna y durante el día se refugia en troncos huecos, madrigueras o grietas.

Es una depredadora oportunista, come roedores, aves, murciélagos, zarigüeyas y lagartijas que mata asfixiándolas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar