Avistan una serpiente de gran tamaño en estructura del sitio arqueológico Tikal

Un turista apreció el espécimen en una de las estructuras del sitio arqueológico Tikal.
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En un viaje a al sitio arqueológico de Tikal, Petén, un turista observó una serpiente, posiblemente una mazacuata (boa constrictor), que se trepaba en las estructuras que muestran parte de la civilización del reino Maya.
Esta especie es considera como las más grande que habitan en América, y habita desde el noroeste de México hasta el norte de Sudamérica.
En Guatemala, se encuentra en bosques húmedos y secos, manglares, áreas agrícolas y hasta paisajes fragmentados, se sabe que puede alcanzar hasta 2.5 metros.
Su hábitat
La mazacuata es una especie principalmente nocturna y durante el día se refugia en troncos huecos, madrigueras o grietas.
Es una depredadora oportunista, come roedores, aves, murciélagos, zarigüeyas y lagartijas que mata asfixiándolas.