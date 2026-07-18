Usac confirma fallecimiento de una persona en Club Deportivo Los Arcos

La víctima mortal habría sufrido problemas de salud este sábado.
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Por medio de un comunicado la Universidad de San Carlos (Usac) confirmó el fallecimiento de una persona en el interior de las instalaciones del Club Deportivo Los Arcos, ubicado en zona 14 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el pronunciamiento, la persona se encontraba realizando actividad física cuando presuntamente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, lo que habría provocado su fallecimiento, según informaron los Bomberos Voluntarios.
Sin embargo, la USAC señala que las autoridades competentes determinarán la causa de su muerte de manera oficial.
La Usac también expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de la persona fallecida, de identidad aún desconocida.