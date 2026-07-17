"Tu número fue registrado en otro país": la nueva modalidad para hackear tu WhatsApp

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¡No ingreses ningún código! Si recibes esta llamada, cuelga de inmediato.

Una nueva modalidad para hackear cuentas de WhatsApp está alertando a los guatemaltecos.

Los delincuentes llaman fingiendo ser del servicio técnico de la aplicación, para afirmar que el número del usuario fue registrado en otro país, por lo que necesitan ingresar un código y así poder verificar que "todo esté bien".

Estas llamadas suelen entrar de Estados Unidos y al momento de ingresar el código brindado, tu cuenta es hackeada.

El fotógrafo guatemalteco Alan Benchoam fue víctima de esta nueva forma de estafa y compartió su experiencia para alertar.

"Me acaban de llamar de un teléfono de EUUU, una señorita y me dijo que era del soporte técnico de WhatsApp y que acaban de ver que un teléfono Galaxy se ha registrado en Costar Rica con mi número y mi chip. Quería verificar si yo había hecho algo en Costa Rica con mi número". cuenta el guatemalteco.

@alanbenchoam #alanbenchoam ♬ sonido original - Alan Benchoam

¡Ojo! Si llegas a recibir mensajes o llamadas en donde te piden que ingreses tu cuenta, tus datos o un código, no lo hagas.