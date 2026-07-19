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Vehículo se empotra en un negocio de la zona 1

  • Por Reychel Méndez
19 de julio de 2026, 17:00
El caso quedó bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil. (Foto: Amilcar Montejo)

El caso quedó bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil. (Foto: Amilcar Montejo)

Tras el accidente se confirmó que no se reportaron personas heridas.

OTRAS NOTICIAS: Interamericana: Accidente de tránsito deja dos personas heridas

Un percance vial en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, fue reportado durante la tarde de este domingo 19 de julio.

Por razones no establecidas, un vehículo particular perdió el control y terminó empotrándose contra la persiana de un negocio.

El hecho se registró en la 3 avenida 20 calle de la zona 1. Momentos después del percance, agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar y quedaron a cargo de realizar los protocolos correspondientes.

A esta hora de la tarde reportan que el paso quedó libre. Las autoridades recomiendan conducir con precaución.

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