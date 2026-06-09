Video: Vehícuo cae a hondonada tras colisión en la ruta Interamericana

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El incidente quedó grabado en video y revela la forma en que ocurrieron los hechos.

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Un accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en el kilómetro 149 de la ruta Interamericana, en Sololá.

En las imágenes se observa el momento en que una ambulancia y un automóvil esperan en la salida de una calle, mientras pasan los vehículos que circulan en dicha carretera.

En el momento que pasa otro automotor, la ambulancia se cruza la carretera y el otro automóvil al no ver decide cruzar al mismo tiempo, pero termina colisionando.

Posteriormente, el vehículo afectado pierde el control y termina cayendo a una hondonada, mientras el responsable retrocede tras el choque.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Vehículo cae a hondonada tras ser impactado por un automóvil, cuyo conductor se incorporada a la carretera principal.



Ocurrió en kilómetro 149 de Ruta Interamericana, Sololá. pic.twitter.com/HOxZ9m63WM — Vichoguate (@vichoguate) June 9, 2026

El conductor fue atendido por socorristas luego de sufrir crisis nerviosa al caer.