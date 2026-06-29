Confirman fallecimiento de Gabriela Fleritt, actriz de "Bienvenidos"

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La actriz de "Bienvenidos", Gabriela Fleritt, su hija y su nieto fallecieron en la tragedia de La Guaira tras los terremotos del 24 de junio.

La actriz y comediante Gabriela Fleritt falleció junto a su hija y su nieto tras los terremotos que golpearon la región de La Guaira, Venezuela el 24 de junio.

Desde su desaparición, familiares y amigos buscaron con desesperación a la familia, localizando con vida al nieto mayor de la actriz.

Sin embargo, tras varios días de labores, la familia confirmó el deceso de Gabriela, su hija Andrea Laya y el pequeño Mariano Ferrera.

A través de un comunicado publicado por Eduardo Fleritt, sobrino de la comediante, se confirmó la noticia.

La familia quedó bajo los escombros de su residencia.

¿Qué dice el comunicado?

"Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", dicta el comunicado que se difundió en redes sociales.

Sin embargo, la familia tuvo que lidiar con información no confirmada que desmintió por varios días, hasta la confirmación oficial.

¿Dónde estaba Gabriela Fleritt?

La reconocida actriz que alcanzó un reconocimiento en la televisión en el programa "Bienvenidos" estaba junto a su hija y nietos en la Residencia Las Palmas.

Que lamentable...

Confirman el fallecimiento de la actriz y comediante Gabriela Fleritt, víctima del terremoto que ocurrió hace unos días en #Venezuela.



Yo la recuerdo del segmento Koke y Gabi, del programa de comedia, Bienvenidos.



Que en paz descance. pic.twitter.com/aHPGYr9qJl — Verdad es Poder (@VerdadEsPoder) June 29, 2026

Gabriela también es recordada por ser un popular locutora y haber formado parte de proyectos como "La Guerra de los Sexos", "Cheverísimo" y "¡A qué te ríes!".

*Con información de N+