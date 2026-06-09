Oleaje de Lago Petén Itzá inunda carretera hacia Isla de Flores (Video)

El agua se ha desbordado poniendo en peligro a los transeúntes.
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Residentes y visitantes que se encuentran en las cercanías del Lago Petén Itzá, se vieron afectados debido a que el fuerte oleaje desbordó lugares cercanos a la carretera.
Si bien, este lago se ha desbordado en ocasiones anteriores, las condiciones climáticas podrían estar afectando dicho lugar.
Durante los últimos días, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) alertó que desde el inicio de junio, se estarían registrando lluvias a nivel nacional.
En el video se puede observar el oleaje en el puente que conduce a Isla de Flores, ya que el asfalto queda cubierto de agua e incluso algunos vehículos resultan afectados.
Mira el video:
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el sistema se localiza cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua.
Aunque su trayectoria prevista no contempla un impacto directo sobre Guatemala, su cercanía seguirá favoreciendo el ingreso de humedad y la presencia de lluvias en varias regiones del territorio nacional, principalmente del sur al centro del país.