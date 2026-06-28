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VIDEO: Momento en que conductor derrapa en plena ruta Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de junio de 2026, 12:30
Conductor perdió el control del volante en una curva de la ruta. (Foto: captura de video)

Conductor perdió el control del volante en una curva de la ruta. (Foto: captura de video)

El conductor sufrió heridas al derrapar y volcar sobre la carretera.

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Sobre el Km 90 ruta Interamericana, jurisdicción del Tecpán, Chimaltenango, el conductor de una moto perdió el control del volante cuando circulaba sobre una curva de la ruta.

Otro motorista grabó el momento en que el conductor derrapó y volcó sobre la vía, quedando severamente lesionado.

Mira aquí el video: 

Además, la moto quedó destruida por el fuerte impacto al estrellarse contra el arriate.

Autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores a moderar la velocidad y respetar las señales de tránsito.

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