Captan a tres personas a bordo de una moto, entre ellos un niño que viajaba de pie

La maniobra quedó grabada por otro conductor que se percató del riesgo que corrían.
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Por medio de un video compartido en redes sociales se logró evidenciar una maniobra peligrosa en motocicleta en la calle principal de una ruta en Santa Catarina Pinula.
El hecho se registró a la altura de El Pueblito, dentro del municipio ya mencionado y se puede observar que tres personas viajan por este tramo que se caracteriza por sus curvas, algunas de ellas pronunciadas.
Entre los tripulantes, viaje un niño de pie en medio de dos adultos, incluso se puede observar que la persona que va detrás sostiene al menor de las piernas.