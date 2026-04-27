¡Comía y bebía gratis! Hombre es capturado por estafa en Panajachel

Varios comerciantes denunciaron al hombre luego de haber sufrido la misma modalidad de estafa.
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En el sector conocido como: Calle del Lago, en Panajachel, Sololá, fue detenido Abner "N", de 19 años, quien es señalado por varios comerciantes de estafar con el pago de productos o alimentos.
Según las denuncias, el joven simulaba realizar pagos por medio de transferencias bancarias, pero los fondos nunca se acreditaban.
Tras las repetidas ocasiones en las que los comerciantes perdieron ganancias, alertaron a la Policía Nacional Civil, quienes procedieron con la captura del señalado.
Asimismo, los afectados acompañaron la consignación de PNC ante el juzgado para fortalecer la causa contra este presunto estafador.
Las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos.