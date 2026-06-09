Imprudencia de taxista en la Roosevelt queda grabado (Video)

En medio del tráfico de la calzada Roosevelt, el conductor de un taxi cometió una imprudencia.
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Por medio de un video publicado en redes sociales, se evidenció una imprudencia vial en la calzada Roosevelt.
Se trata de un taxi rotativo que aparentemente eligió mal el carril para incorporarse en un viaducto y en lugar de buscar una ruta alterna, decide retroceder varios metros.
El video fue captado por un conductor que se percató de la peligrosa maniobra.
En las imágenes también se puede notar que varios vehículos continúan la marcha durante la acción del taxista.