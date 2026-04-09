Tráiler pone en riesgo la vida de otros conductores (Video)

El hecho quedó grabado en video por otro conductor en la ruta al Atlántico.
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Por medio de un video que ha circulado en redes sociales se logró captar el momento en el que un tráiler rebasa a gran velocidad a varios vehículos en la carretera al Atlántico.
El hecho quedó grabado por un conductor que transitaba por el kilómetro 105 de esta ruta.
En los últimos segundos del video se puede observar que el conductor del transporte pesado trata de incorporarse al carril correcto para evadir a un vehículo particular.