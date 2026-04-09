Capturan a alias "King Kong" en la entrada del centro preventivo en Petén

El hombre fue capturada en la entrada del Centro Preventivo de Santa Elena, Flores, Petén.
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Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) realizaron la aprehensión de un hombre identificado como Gerónimo "N", de 39 años, alias "King Kong y/o Caibilito" al percatarse que tenía una orden de captura.
Los agentes lo detuvieron en la entrada del Centro Preventivo de Santa Elena, Flores, Petén luego de revisar su identidad y determinar que el hombre era buscado por la justicia por el delito de homicidio.
Según las investigaciones, el detenido es presunto responsable de haber acabado con la vida de una persona con arma blanca el pasado 30 de marzo, en el municipio de Sayaxché.
Tras la captura fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para esclarecer su situación penal.