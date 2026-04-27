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Tráilers en contra la vía quedan a centímetros de colisionar (Video)

  • Por Reychel Méndez
27 de abril de 2026, 09:39
La vida de un conductor peligró por unos instantes. (Foto: Captura de video)

La vida de un conductor peligró por unos instantes. (Foto: Captura de video)

Un momento de tensión vivió un conductor de vehículo liviano cuando varios trailers le pasan al lado. 

OTRAS NOTICIAS: Riña entre conductores termina en ataque armado en carretera en Zacapa

En redes sociales se ha viralizado un video que evidencia una imprudencia vial de dos tráilers que quedan a centímetros de colisionar contra un vehículo particular.

En la grabación se observa que el conductor transitaba en su carril cuando un tráiler viene rebasando y no se detiene frente el automóvil liviano

Al observar que el piloto no detendría su marcha, el automóvil se hace a la orilla y para su sorpresa atrás del tráiler viene otro a excesiva velocidad, los que siguieron su camino en el carril contrario.

Tras los momentos de tensión el conductor grita eufórico "Que bárbaro, casi me muero."

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