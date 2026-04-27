Tráilers en contra la vía quedan a centímetros de colisionar (Video)

Un momento de tensión vivió un conductor de vehículo liviano cuando varios trailers le pasan al lado.
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En redes sociales se ha viralizado un video que evidencia una imprudencia vial de dos tráilers que quedan a centímetros de colisionar contra un vehículo particular.
En la grabación se observa que el conductor transitaba en su carril cuando un tráiler viene rebasando y no se detiene frente el automóvil liviano
Al observar que el piloto no detendría su marcha, el automóvil se hace a la orilla y para su sorpresa atrás del tráiler viene otro a excesiva velocidad, los que siguieron su camino en el carril contrario.
Tras los momentos de tensión el conductor grita eufórico "Que bárbaro, casi me muero."