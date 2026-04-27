Riña entre conductores termina en ataque armado en carretera en Zacapa

Durante la noche del pasado domingo 26 de abril se reportó un ataque armado en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Gualán, Zacapa.

Según las primeras investigaciones, el hecho se originó por un congestionamiento vehicular donde ninguno de los vehículos quiso ceder la vía y derivó en una discusión, la cual escaló cuando ambos conductores abrieron fuego y se dispararon.

Tras el ataque, uno de los responsables fue llevado a un hospital bajo custodia de la PNC. (Foto: Redes Sociales)

Tras algunos minutos, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Herber "N", de 54 años, quien viajaba junto a su hija de 21 años que resultó gravemente herida y falleció posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

Asimismo, el capturado fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial ya que también quedó herido.

Varias armas de fuego fueron incautadas tras el ataque entre dos conductores. (Foto: Redes Sociales)

En el lugar del incidente quedó fallecido un hombre de aproximadamente 69 años, quien fue identificado como el otro conductor implicado en el ataque armado.

Durante las diligencias se incautaron cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores, 109 municiones de distintos calibres. Además, localizaron 20 casquillos; las autoridades confirmaron que las armas contaban con la documentación correspondiente.

Los vehículos también fueron blanco de los disparos. (Foto: Redes Sociales)