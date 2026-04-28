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Violento asalto a una estudiante en la entrada de residencial queda grabado (video)

  • Por Jessica González
28 de abril de 2026, 10:56
La joven fue agredida por una de los delincuentes. (Foto: captura de video)

La joven fue agredida por una de los delincuentes. (Foto: captura de video)

Las imágenes muestran cómo una joven es agredida por uno de los delincuentes.

OTRAS NOTICIAS: Autoridades advierten por amenazas de "tiroteos" en centros educativos

Un violento asalto registrado en la entrada de un residencial quedó grabado por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector. 

Dos hombres, a bordo de una motocicleta, asaltaron a una joven que estaba en la parada de un bus de la zona 18.

Las imágenes muestran cómo uno de los hombres se baja de la moto y agrede a la víctima, entre jalones y empujones le intenta arrebatar sus pertenencias. 

Otra estudiante, que también estaba en la parada, logra huir de la escena.

Estas son las imágenes: 

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