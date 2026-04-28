Violento asalto a una estudiante en la entrada de residencial queda grabado (video)

Las imágenes muestran cómo una joven es agredida por uno de los delincuentes.
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Un violento asalto registrado en la entrada de un residencial quedó grabado por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector.
Dos hombres, a bordo de una motocicleta, asaltaron a una joven que estaba en la parada de un bus de la zona 18.
Las imágenes muestran cómo uno de los hombres se baja de la moto y agrede a la víctima, entre jalones y empujones le intenta arrebatar sus pertenencias.
Otra estudiante, que también estaba en la parada, logra huir de la escena.
Estas son las imágenes: