Gimnasta Jorge Vega logra medalla de oro en Río de Janeiro

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El gimnasta Jorge Vega volvió a poner en alto el nombre de Guatemala al proclamarse campeón panamericano en la modalidad de suelo durante el Campeonato de Gimnasia Artística, celebrado este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

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El atleta nacional firmó una destacada actuación al obtener una puntuación de 14.166, la mejor de la competencia en la prueba de suelo, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y conquistar la medalla de oro ante los mejores exponentes del continente.

Vega demostró una vez más su calidad y experiencia internacional sobre el escenario brasileño, ejecutando una rutina de gran nivel que fue reconocida por los jueces con la máxima calificación de la final. Gracias a este desempeño, el guatemalteco se consagró como campeón panamericano y sumó un nuevo logro a su exitosa trayectoria deportiva.

El representante nacional, de 30 años, continúa consolidándose como una de las principales figuras de la gimnasia artística en América, reflejando el fruto de años de trabajo, disciplina y preparación para competir al más alto nivel.

Antes de ganar la medalla, Jorge consiguió su clasificación a la final tras registrar una nota media de 13.866 durante la fase clasificatoria, mostrando su versatilidad y competitividad ante los mejores.