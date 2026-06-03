Artista guatemalteca Raysa Morales es atacada en el Metro de Barcelona

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La guatemalteca Raysa Morales sufrió un desagradable incidente en pleno metro de la ciudad de Barcelona, España mientras mostraba su talento.

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En un video subido a redes por la usuaria llamada Magdalena, se aprecia el momento en que Morales interpretaba un tema y repentinamente una mujer se le acercó gritándole "vete de aquí chica", mientras levantaba más la voz, bajo la mirada de sorpresa de otros pasajeros en el vagón.

Foto: Redes.

Raysa de manera tranquila le hizo un gesto de agradecimiento mientras la persona le mostró el dedo del medio.

Foto: Redes.

Artistas locales y de todo el mundo suelen elegir el metro para mostrar su música a los viajeros, sin embargo esta acción se salió de control, provocando un debate y diversas reacciones.

"Quiero aclarar que nadie más que esta señora expresó ninguna molestia. En cuanto al volumen, la bocina sigue sonando, ese es el volumen real, se escucha más mi voz sin el micro que el altavoz. Siempre pido permiso y me disculpo al terminar. No canto más de 2 minutos, justo para no molesta a quienes no tienen ganas de escuchar. Canto canciones que creo que van a dar una perspectiva positiva, en este caso la que está sonando es wonderfull world, un clásico", expresó en los comentarios la guatemalteca.

La situación se viralizó al ser publicada por diversos medios españoles.

Raysa Morales

Raysa Morales es una cantautora y bajista independiente originaria de Mixco, Guatemala, actualmente radica en Barcelona, España. Destaca por componer y fusionar diversos géneros musicales

Tiene una fuerte conexión con sus raíces, explorando su faceta musical desde niña. Es cantante, compositora y guitarrista, además de dominar el bajo. Su estilo ha llamado la atención en diversos países. En Cataluña ha logrado consolidarse como artista, participando cómo bajista en proyectos como La Papaya Music y La Porteña y los Piratas.

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