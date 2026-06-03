CIV reactiva construcción de carreteras y obras paralizadas en Huehuetenango

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El CIV impulsa proyectos de infraestructura vial, educativa y social en dicho departamento.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presentó un balance de los proyectos viales y de infraestructura que ejecuta en Huehuetenango, así como las nuevas iniciativas que impulsa para mejorar la conectividad y el desarrollo del departamento.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en Huehuetenango, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, afirmó que la cartera trabaja en el fortalecimiento de la red vial con el objetivo de conectar comunidades históricamente relegadas y fortalecer la actividad productiva de la región.

La funcionaria reconoció que aún existe una amplia necesidad de inversión en infraestructura, pero aseguró que el ministerio mantiene esfuerzos para recuperar y ampliar la conectividad vial, especialmente en áreas rurales y agrícolas.

Según explicó, varios proyectos estratégicos se encuentran en ejecución o en proceso de reactivación.

Entre los proyectos vigentes destacó el tramo entre San Sebastián Coatán y Santa Eulalia, considerado parte de dos de los tres segmentos que conforman el denominado Triángulo Ixil.

El presidente supervisó varios proyectos de infraestructura vial que de desarrollan en la provincia. (Foto: SCSP / Soy502)

De acuerdo con Zea, los trabajos avanzan y se prevé que durante junio se traslade una trituradora y una planta asfáltica para acelerar la construcción.

Sin embargo, indicó que el tramo pendiente entre San Rafael La Independencia y San Sebastián Coatán continúa bajo evaluación debido a informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que catalogan el área como de riesgo.

Otro de los proyectos señalados fue el tramo de Piedras de Capzín a San Pedro Soloma, cuya ejecución permaneció suspendida durante más de dos años y medio.

La ministra informó que las labores se reanudaron el pasado 15 de mayo y que actualmente la empresa contratista trabaja en la recuperación de la terracería debido al deterioro acumulado durante el período de abandono.

Respecto del proyecto entre Santa Cruz Barillas y Río Espíritu, Zea explicó que permanece suspendido luego de que la empresa solicitara una modificación relacionada con la estructura del pavimento.

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Tras un análisis técnico y legal, el CIV concluyó que el cambio no era procedente, por lo que la petición fue rechazada y se espera que los trabajos sean retomados en el corto plazo.

La ministra también informó sobre avances en el tramo de Todos Santos Cuchumatán hacia Concepción Huista, donde actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y se prevé iniciar la fase de pavimentación en los próximos días.

Asimismo, mencionó que el proyecto hacia Santa Bárbara continúa suspendido mientras se resuelven aspectos técnicos relacionados con las cimentaciones de dos puentes, aunque se espera contar con los dictámenes correspondientes para su pronta reactivación.

En cuanto al tramo Tectitán-Cuilco, señaló que la obra supera el 95% de ejecución y que ya se iniciaron conversaciones con la empresa para concluir los trabajos pendientes, principalmente relacionados con señalización vial.

Nuevas obras y estudios

Además de los contratos heredados y actualmente en ejecución, el CIV impulsa nuevos proyectos considerados estratégicos para el departamento.

Con el desarrollo de obras públicas el Gobierno busca llevar desarrollo a las comunidades de la provincia. (Foto: SCSP / Soy502)

Zea informó que recientemente se firmaron contratos para nuevas obras, entre ellas un tramo vial en San Mateo Ixtatán, que será la primera carretera pavimentada que conectará ese municipio en dirección hacia Nentón.

También confirmó la firma del contrato para el proyecto de Concepción Tutuapa, en San Marcos.

La funcionaria agregó que el proyecto del Puente de Las Minas, entre San Ildefonso Ixtahuacán y Cuilco, se encuentra en fase de revisión y calificación de ofertas, con la expectativa de adjudicar la obra en el corto plazo.

Según indicó, la infraestructura provisional existente ha permanecido en servicio durante más de una década, por lo que la construcción de una solución definitiva es considerada prioritaria.

La ministra también detalló que, a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), se ejecutan 14 proyectos de mantenimiento en Huehuetenango, los cuales abarcan múltiples tramos de carretera y comprenden labores de bacheo, limpieza, atención de terracerías y mantenimiento de puentes.

Además, informó que ya se encuentran en marcha los proyectos de mantenimiento correspondientes a 2026, que abarcan distintos puntos de la red vial departamental.

Entre las obras destacó una carretera de 23.5 kilómetros que conecta la RN-9, en el ingreso a Huehuetenango desde Quetzaltenango, cuya ejecución presenta avances favorables y podría concluir antes del plazo estimado de diez meses si se mantiene el ritmo de trabajo actual.

La presentación también incluyó proyectos desarrollados por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCE), enfocados en infraestructura educativa y hospitalaria.

La cartera reportó remozamientos y mejoras en escuelas e institutos, además de la instalación de alrededor de 12 módulos educativos en distintas comunidades del departamento, los cuales ya fueron entregados y forman parte de la estrategia para fortalecer las condiciones de enseñanza en áreas rurales.