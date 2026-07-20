¡Está aislado! Así se encuentra el hombre acusado de asesinar a su padre en zona 16

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El hombre, acusado de asesinar a su padre, un exfuncionario del Ministerio de Energía y Minas, protagonizó un conflicto con otros internos en la Torre de Tribunales, por lo que fue puesto en aislamiento por las autoridades penitenciarias.

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Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, e hijo del exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, fue trasladado este lunes 20 de julio a la carceleta de la Torre de Tribunales, donde permanece aislado por disposición de las autoridades penitenciarias.

El hombre es señalado de haber dado muerte a su padre durante un hecho ocurrido en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información preliminar, la audiencia de primera declaración del sindicado fue programada para el próximo miércoles en el Juzgado de Turno, aunque hasta el momento no se ha confirmado la hora en que se desarrollará la diligencia.

Agentes del Sistema Penitenciario (SP) informaron que Calvo Leiva fue separado del resto de personas privadas de libertad tras registrarse conflictos con otros internos cuando permanecía en una carceleta compartida.

Camilo Roberto Calvo Leiva, señalado de matar a su padre a puñaladas, permanece aislado en la carceleta de la Torre de Tribunales mientras espera su audiencia de primera declaración.



Video: Wilder López pic.twitter.com/lTCVHj4a9d — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 20, 2026

Luego del incidente y como medida preventiva, las autoridades decidieron mantener al hombre en un área aislada.

Además, personal del SP indicó que, por motivos de seguridad, no se permite que ninguna persona se acerque a la carceleta donde permanece recluido, debido a que desconocen cuál podría ser su reacción ante la presencia de periodistas u otras personas.

Parricidio en zona 16

Camilo Roberto Calvo Leiva fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el interior de una vivienda ubicada en el condominio Bosques de Alcalá I, en Kanajuyú II, zona 16 de la ciudad, donde ocurrió el crimen.

Según el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio durante la madrugada.

El caso es investigado por el Ministerio Público luego de que Jorge David Calvo Drago fuera localizado sin vida dentro de su vivienda en la zona 16 de la capital. (Foto: Wilder López / Soy502)

Al notar que el propietario del inmueble no respondía a los llamados, solicitaron la intervención de la PNC.

Cuando los agentes llegaron al lugar tocaron la puerta de la residencia y fueron atendidos por el propio Calvo Leiva.

En el interior localizaron el cuerpo sin vida de Jorge David Calvo Drago, de 71 años, tendido sobre el suelo y con heridas provocadas por arma blanca.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque ocurrió tras una discusión entre padre e hijo.