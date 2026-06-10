Piden "justicia para Litzy" afuera de los tribunales previo a sentencia

-



En las afueras de tribunales, varias personas manifestaron su apoyo a la familia de Litzy Cordón.

Mientras en el Tribunal de Mayor Riesgo B, el acusado en el caso del secuestro de Litzy Cordón, pedía no dejarse influenciar por lo mediático que ha sido el proceso en su contra, varias personas colocaban pancartas con las que pedían "justicia para Litzy".

Esto debido a que, luego de escuchar por última vez la declaración del acusado Kevin Rivas, el Tribunal suspendió la audiencia y la reanudará a partir de las 14:00 horas en donde emitirá la sentencia respectiva.

Es de recordar que el pasado 27 de mayo, en unas de las últimas audiencias, la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP), pidió 112 años de prisión contra Rivas.

La Fiscalía de Femicidio solicitó 112 años de prisión para el acusado del secuestro de Litzy Cordón. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según, la solicitud efectuada por el ente investigador, se logró determinar que Litzy Cordón que en el caso no sólo se imputó el delito de plagio o secuestro, sino que también asesinato y violación.

Sobre el caso

En el proceso del secuestro figura como sindicado Kevin Rivas, quien luego de haber allanado su vivienda el 10 de diciembre del 2020 fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho, según la investigación del MP se efectuó el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa.

Así lucía Litzy Cordón antes de su secuestro el 6 de octubre de 2020. (Foto: Archivo/Soy502)

Los secuestradores exigían por la liberación de Litzy Q5 millones, por lo que al no recibir el pago la asesinaron.

Luego de localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.