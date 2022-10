¡Con multas! El alcalde de Jocotenango debe Q8 mil en multas de tránsito

El alcalde de Jocotenango, captado en video durante una persecución de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala, debe más de Q8 mil en multas.

La Policía Municipal de Tránsito del Ayuntamiento de Antigua Guatemala (PMT) cargó en su plataforma las multas pendientes de pago que pesan sobre el alcalde de Jocotenango, Marcus Alexander González Pérez.

González Pérez fue tendencia el fin de semana tras protagonizar una persecución con la PMT de Antigua Guatemala al circular contra la vía.

En total, Marcos Alexander González tiene varias multas colocadas el 1 de octubre por un monto total de Q8 mil 700.

Una multa de Q200 es por conducir contra la vía y otra por no respetar las señales de tránsito. Una de las más altas es de Q1 mil por insultar a los agentes de la PMT y otra de Q5 mil por alterar la seguridad del tránsito al conducir.

Alcalde responde

González Pérez, alcalde de Jocotenango, fue entrevistado por medios de Sacatepéquez mientras se encontraba celebrando en las calles de Jocotenango por las actividades por el Día del Niño.

El funcionario reconoció que circuló contra la vía en la ciudad de Antigua Guatemala durante la madrugada del sábado 1 de octubre. En ese punto, la Policía Municipal de Tránsito de la localidad inició una persecución para sancionar al alcalde.

González indica que no era necesario que lo persiguieran, pero admitió que su reacción fue avanzar con más velocidad. A su juicio, dice González, no estaba cometiendo ningún crimen, pues no atropelló a nadie o realizó otro acto.

El jefe edil niega totalmente que el haya estado bajo efectos de estupefacientes como lo sostuvieron algunos comentarios en redes sociales.

Sin embargo, un informe no oficial de los agentes sugiere que el alcalde de Jocotenango sacó el arma de fuego cuando ingresó a jurisdicción de su municipio, sin embargo el hecho está en investigación.