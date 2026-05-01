Alta carga vehicular hacia el Pacífico este viernes 1 de mayo (video)

Accidentes de tránsitos se registraron desde la mañana de este viernes 1 de mayo.
OTRAS NOTICIAS: Los percances viales que afectan el tránsito en la ruta al Pacífico (Video)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva realiza un monitoreo del tránsito, el cual registra a cientos de vehículos sobre ruta al Pacífico.
Largas filas de vehículos se observan a través de las cámaras de tránsito con dirección al sur, durante el asueto del viernes 1 de mayo.
El Día del Trabajo es considerado el primer descanso largo para los guatemaltecos tras la Semana Santa.
Mira:
Autoridades de tránsito recuerdan conducir con precaución y respetar la señales de tránsito.
OTROS PERCANCES:
La mañana de este 1 de mayo las autoridades de tránsito de Villa Nueva reportaron varios percances viales que complicaron el tránsito.