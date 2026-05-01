Localizan a una pareja fallecida en vivienda de un residencial de San José Pinula

Durante la mañana de este viernes 01 de mayo se reportó un hecho armado donde dos personas murieron dentro de una vivienda en un residencial en San José Pinula.



Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar y tras hacer las revisiones correspondientes localizaron los cuerpos de una mujer y hombre con heridas de proyectil de arma de fuego

En el lugar, paramédicos intentaron estabilizarlos pero ya no contaban con signos vitales.

Los ahora fallecidos fueron identificados como Mayra Nineth Lucas de 41 años de edad y José Anibal Perez, también de 41 años.

Hasta el momento se desconocen las causas de ataque armado, aunque las autoridades fueron alertadas.

El área quedó acordonada y en espera de los investigadores competentes para esclarecer los hechos.

El hecho sucedió en el interior de un domicilio en San José Pinula. (Foto: Bomberos Voluntarios)