Los percances viales que afectan el tránsito en la ruta al Pacífico (Video)

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Un motorista fallecido y un automóvil empotrado han afectado el paso vehicular

La mañana de este viernes 01 de mayo se reportan algunos hechos del tránsito en la ruta al Pacifico que han afectado el paso vehicular.

En el kilómetro 14 de esta ruta se reportó el fallecimiento de un motorista durante un hecho de tránsito. Ante el hecho el área ha sido acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil y quedaron a la espera del Ministerio Público.

Debido a este percance, dos carriles en dirección al sur permanecen cerrados por lo que las autoridades recomiendan buscar otras rutas o salir con tiempo de anticipación.

Motorista fallecido en la ruta al pacífico. pic.twitter.com/sRAuKnEmUB — teinformogt (@teinformogt) May 1, 2026

Un segundo percance se reportó en la 50 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. Se trata de una colisión en la entrada de CENMA de la cual, uno de los responsables se dio a la fuga.

Además, también reportaron la colisión entre un vehículo particular y una motocicleta en la Bajada de Villa Lobos. De este hecho el automóvil quedó encunetado y el motorista herido.

Accidente en la Bajada de Villa Lobos. (Foto: PMT Villa Nueva)

Las autoridades recomiendan seguir las instrucciones de los agentes y conducir con precaución.