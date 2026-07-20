Ambiente cálido predominará durante esta semana en Guatemala

Se esperan altas temperaturas en distintas regiones del territorio nacional.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer el pronóstico del clima para esta semana.
Pese a que se tendrá una disminución de lluvias en el país, se prevén precipitaciones dispersas con actividad eléctrica durante las tardes y las noches debido al ingreso de humedad desde ambos litorales y el paso de una onda del este.
Sin embargo, el ambiente cálido predominará en gran parte del territorio guatemalteco, en donde las altas temperaturas se harán presentes.
En Petén se esperan máximas entre los 36 y 38 grados centígrados, mientras que en la región del Motagua y valles del oriente podrían alcanzar entre 37 y 39 grados.
En regiones del Pacífico, se mantendrá el desarrollo de nubosidad en horas de la tarde con posibilidad de lluvias dispersas. Con viento de ligero a moderado durante el día.
Recomendaciones
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) da las siguientes recomendaciones a la población:
- Mantenerse hidratada.
- Tener bajo supervisión a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
- Utilizar ropa adecuada ante las altas temperaturas.
- Informarse a través de las cuentas oficiales de la CONRED.
- Reportar cualquier emergencia al 119.