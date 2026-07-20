Temblor es sensible esta mañana de lunes en el departamento de Guatemala

El epicentro del sismo fue en el departamento de Guatemala.
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Un temblor fue sensible en una región del territorio guatemalteco a las 10:14 horas de este lunes 20 de julio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 2.5.
El epicentro del mismo fue en el departamento de Guatemala, según indicaron los expertos.
La profundidad del mismo ocurrió a 3.84 kilómetros, según el Insivumeh.