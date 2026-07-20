Temblor es sensible esta mañana de lunes en el departamento de Guatemala

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

20 de julio de 2026. 10:14:42 hrs.

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