Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Temblor es sensible esta mañana de lunes en el departamento de Guatemala

  • Por Geber Osorio
20 de julio de 2026, 10:29
Un sismo fue sensible en el departamento de Guatemala este lunes. (Foto ilustrativa: iStock)

Un sismo fue sensible en el departamento de Guatemala este lunes. (Foto ilustrativa: iStock)

El epicentro del sismo fue en el departamento de Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Video: cámara capta fuerte colisión que dejó un conductor herido en Ciudad Quetzal

Un temblor fue sensible en una región del territorio guatemalteco a las 10:14 horas de este lunes 20 de julio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 2.5.

El epicentro del mismo fue en el departamento de Guatemala, según indicaron los expertos.

La profundidad del mismo ocurrió a 3.84 kilómetros, según el Insivumeh.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar