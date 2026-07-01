CC otorga amparo para obligar a Gobernación a proteger instalaciones de la Usac

La CC ordena a Ministerio de Gobernación a resguardar el perímetro de la Usac ante riesgo de acciones de confrontación de grupos de interés particulares.
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La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a favor de la Universidad de San Carlos (USAC) promovido en contra del Ministerio de Gobernación (Mingob) para resguardar el perímetro del campus central ante el posible riesgo de acciones de confrontación de grupos de interés particulares.
De esta cuenta, ordena al Mingob a que dé continuidad a las rutinas de control y vigilancia y medidas operativas que se han venido brindado para el resguardo del área perimetral del campus de la Usac, según lo estipulado en el artículo 82 constitucional.
Además, ordena que, por razón de competencia, se remita copia certificad del escrito original del amparo de mérito y documentos adjuntos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) constituida en Tribunal de Amparo para que continué el trámite correspondiente.
Esta acción, de carácter preventiva, fue firmada por cuatro magistrados titulares, mientras que por ausencia del magistrado Roberto Molina Barreto, integró pleno el magistrado suplente Luis Alfonso Rosales Marroquín.
Sesión virtual
Para la mañana de este miércoles 1 de julio, el Consejo Superior Universitario (CSU) convocó a sesión ordinaria virtual en la que se prevé juramenten a Walter Mazariegos como rector de la Usac para un período más al frente de dicha casa de estudios superiores.
Mientras tanto, este martes 30 de junio, grupos de oposición manifestaron a las afueras de la CC en la que exigieron que la alta Corte resuelva en lo inmediato las diferentes acciones legales que han sido presentadas para evitar la toma de posesión de Mazariegos.