Insivumeh fortalece capacidades para responder ante sismo de gran magnitud

Las acciones buscan reforzar los sistemas de alerta temprana ante sismos.

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del terremoto del 4 de febrero de 1976, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) desarrolló un taller orientado a fortalecer la preparación institucional ante un evento sísmico de gran magnitud.

La actividad estuvo dirigida al personal de la sede central y de las sedes regionales, con énfasis en mejorar la capacidad de respuesta oportuna y la coordinación operativa frente a emergencias.

Durante el taller se destacó el uso de la plataforma de alerta sísmica, que será implementada durante el Simulacro Nacional por Sismo 2026.

El equipo de Insivumeh recibió una capacitación técnica. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Como parte del ejercicio, el Insivumeh realizó una prueba piloto de la aplicación móvil APP Alerta de Terremotos, con el objetivo de verificar su funcionamiento, los tiempos de respuesta y los mecanismos de comunicación interna.

De acuerdo con la institución, estas acciones buscan reforzar los sistemas de alerta temprana para la población y garantizar una reacción más eficiente ante posibles sismos de alta intensidad en el país.

El taller contó con el apoyo, financiamiento y cooperación de los proyectos Geofísicos Sin Fronteras y Corazones en Movimiento, como parte de los esfuerzos para robustecer la preparación nacional ante desastres naturales.