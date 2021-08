Angelique Boyer le advierte a Sebastián Rulli que no se casará ni tendrá hijos

La actriz Angelique Boyer confirmó que entre sus planes no está casarse ni tener hijos, ya que no desea darle gusto a los demás.

A pesar de vivir una historia de amor con el argentino Sebastián Rulli, Angelique no piensa "formalizar" la relación. “Yo creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’, y no”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

La protagonista de la telenovela “Vencer el pasado” también se dijo preocupada por el futuro que les espera a los seres humanos, motivo que, además, la desanimó a buscar su maternidad.

“Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua. Entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”.

Para finalizar, manifestó que no necesita tener un papel firmado para continuar su romance con Rulli. “Y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”.