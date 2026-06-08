Arévalo califica de "desafortunado" el bloqueo al proyecto Xochi en Mazatenango

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El Gobierno se mantiene a disposición de las partes para colaborar en una eventual solución.

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El presidente Bernardo Arévalo calificó como "desafortunada" la decisión de la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, de bloquear el derecho de vía al proyecto Xochi Corredor de las Flores, una situación que surge a pocos días de la inauguración de la obra.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que se trata de un asunto que corresponde al ámbito municipal y por lo tanto, el Organismo Ejecutivo no tiene injerencia directa debido a la autonomía municipal.

El gobernante explicó que el Gobierno ha acompañado el desarrollo del proyecto dentro de las competencias que le corresponde, esto implica realización de análisis, estudios y emisión de los permisos requeridos para su ejecución.

Explicó que la situación resulta desafortunada a pocos días de la inauguración para el proyecto y manifestó su expectativa de que las conversaciones entre los involucrados permitan encontrar una solución pronta al problema.

El proyecto, desarrollado por Fondo BPS S.A., busca reducir los tiempos de viaje mediante una autopista de peaje. (Foto: Archivo / Soy502)

A criterio e Arévalo, resolver la controversia es fundamental para preservar la certeza jurídica necesaria para la ejecución de proyectos de inversión.

"Es necesario garantizar la certeza jurídica. Este es un proyecto privado. Necesitamos proyectos de esta naturaleza y llevarlos a cabo con las garantías de certeza jurídica que se requieren", afirmó el mandatario.

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Consultado sobre una posible intervención del Ejecutivo en el conflicto, indicó que el Gobierno se mantiene a disposición de las partes para colaborar en una eventual solución, aunque aclaró que actualmente no forma parte de la disputa.

El gobernante agregó las partes involucradas son la Municipalidad de Mazatenango y el sector privado responsable del proyecto, por lo que corresponde a ambos actores buscar una salida al conflicto.

No obstante, reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a brindar apoyo si así lo solicitan los interesados. "Estamos a disposición para apoyar e intervenir en el caso de que ellos consideren necesario. Pero ahorita nosotros no somos parte dentro de esa situación", concluyó el presidente.