Municipalidad de Mazatenango cancela licencia de construcción de Xochi

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El próximo 14 de junio será la inauguración de la carretera Xochi; sin embargo, la municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción.

El proyecto vial "Xochi, Corredor de las Flores" es una alternativa privada y conexión vehicular en la carretera CA-2 desde el km. 142.5 al 173, en jurisdicción de los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu.

El proyecto, desarrollado por Fondo BPS S.A., busca reducir los tiempos de viaje mediante una autopista de peaje que permitiría a los usuarios ahorrar varias horas de trayecto.

Sin embargo, ha quedado suspendido tras la cancelación de la licencia de construcción a pocos días de iniciar operaciones.

Esta cancelación se ha generado en medio de irregularidades por parte de la Municipalidad de Mazatenango.

Desde finales de marzo, la municipalidad implemento visitas de "inspección" anómalas.

Autoridades acudieron a las instalaciones de Xochi, ubicadas en Santo Domingo Suchitepéquez, para ser acordonadas y señaladas como "suspendidas".

El pasado 19 de mayo, se incrementaron las inspecciones por parte del personal municipal en la carretera en construcción, en las cuales incluso se hicieron presentes hombres armados y sin una orden que respaldará la "inspección".

(Foto: RRSS)

A partir de esta fecha, el Consejo Municipal fijó un plazo menor de 24 horas para que la desarrolladora presentara información sobre costos de obra, contratos, seguridad vial y flujo vehicular, y en reabrir la base de cálculo de la licencia original de 2023.

Pero, ante la poca anticipación, los dueños del proyecto presentaron dos amparos el pasado 3 de junio, uno por las amenazas de suspensión de la construcción y otro por el silencio administrativo.

El 4 de junio en horas de la madrugada, un juez de asuntos municipales, personal municipal junto a Marvin de León, asesor legal municipal y quien estaría detrás de estas acciones, se presentaron a suspender las obras en Xochi y colocar una cinta amarilla para impedir el paso.

La notificación de la suspensión de la licencia de construcción fue entregada a la desarrolladora horas después de ejecutarla y sin previa notificación.

El proyecto

La carretera Xochi, no solo traerá beneficios para el viaje, también comodidades, ya que que ofrecerá comercios y servicios disponibles para una parada accesible.

Además, el proyecto contempla el cuidado ambiental ante la siembra de al menos 70 mil árboles nativos de la región.

El proyecto también incluye puentes y estructuras para permitir el paso natural del agua de los ríos.

(Imagen: Xochi)

Las plataformas permitirían el paso natural del agua. (Foto: Xochi)

(Imagen: Xochi)

Con una circulación de cuatro carriles en ambos sentidos, los costos de peaje están estipulados así: motos y vehículos desde Q15 hasta Q45 por km. recorrido, buses y camiones desde Q30 hasta Q105, y transporte pesado desde Q70 hasta los Q210 por km.