Xochi: AmCham afirma que Guatemala necesita infraestructura estratégica

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AmCham Guatemala se pronunció ante la suspensión del proyecto Xochi Corredor de las Flores, por decisión de la Municipalidad de Mazatenango.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) manifestó que ve con preocupación las acciones que obstaculizan la puesta en marcha de la carretera Xochi Corredor de las Flores.

Los personeros de la entidad refirieron que el proyecto se encuentra con todos los requisitos de ley previo a su inauguración. "Consideramos prioritario que prevalezca la certeza jurídica y la protección de la inversión privada como modelo para el desarrollo de nuevas obras", especificaron.

En un comunicado de prensa, AmCham Guatemala hizo un llamado a la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, órganos de justicia y autoridades nacionales "a respetar el debido proceso y apegarse a derecho, salvagurdando la certeza jurídica".

Además, especificaron que el país necesita infraestructura estratégica que pueda ser construida con inversión privada para lograr una mejor calificación de riesgo país, así como para atraer inversión y generar nuevos puestos de trabajo para el desarrollo.

AmCham Guatemala hace un llamado a garantizar la certeza jurídica en el proyecto Xochi Corredor de las Flores. pic.twitter.com/f3Kf3GhLev — AmCham Guatemala (@AmChamGT) June 7, 2026

La comuna en mención informó que este lunes 8 de junio se pronunciará sobre la situación, esto después de colocar un letrero en el proyecto en donde se indica que dicha obra está suspendida.

La licencia de construcción fue concedida en 2023 a la empresa correspondiente para la construcción de 2.71 kilómetros en la jurisdicción de Mazatenango, lugar a cargo de la comuna que ahora suspende el permiso correspondiente.

Luego de recibir una primera prórroga y proceder a entregar la documentación respectiva, la empresa pagó las tasas correspondientes, pero el 3 de febrero último, se solicitó más tiempo sin que la municipalidad resuelva al respecto.

La empresa ya accionó con dos amparos, el primero por amenaza de suspensión de la construcción y operación del poryecto y el segundo por silencio administrativo, ante la falta de resolución de la prórroga solicitada.