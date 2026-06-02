Reaparece Consuelo Porras tras dejar puesto de Fiscal General (video)

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La exfiscal general Consuelo Porras acudió esta mañana al Minfin pero evitó proporcionar detalles sobre el trámite en el lugar.

Consuelo Porras, exfiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), acudió esta mañana al Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Finanzas (Minfin) área en donde se tramitan las jubilaciones, legados y donaciones.

Durante unos minutos, Porras respondió las inquietudes de medios de comunicación en lo que alcanzaba su vehículo.

A su salida del Minfin Porras respondió a los medios de comunicación. (Foto: Wilder López/Soy502)

La exfiscal indicó que se dedica a ejercer su profesión, es decir, la abogacía. También se le preguntó si, de existir denuncias en su contra, las enfrentaría u optaría por irse del país y respondió: "como todo ciudadano honesto y responsable".

Consuelo Porras reapareció en el Ministerio de Finanzas tras dejar el puesto de Fiscal General y jefa del Ministerio Público.



Evitó hablar con los medios y se limitó a decir que seguirá ejerciendo su profesión.



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Porras estuvo ocho años en el cargo de fiscal general, sin embargo, fue relevada por Gabriel García Luna, quien resultó electo por el presidente Bernardo Arévalo, de una nómina presentada por una comisión de postulación.

Tras su salida del edificio del Minfin, se escucharon voces que le gritaron frases como "vieja ladrona".

Se presume que la presencia de la fiscal en el lugar, fue para tramitar su indemnización tras los ocho años que estuvo la frente del MP.

Mientras atendía a medios de comunicación, ciudadanos que notaron la presencia de la exfiscal General rechazaron su paso por el lugar, a quien le gritaron "vieja ladrona". (Foto: Wilder López/Soy502)

Gestión

La exfiscal General llegó al MP en el 2018 luego de haber sido seleccionada en la nómina de candidatos por el entonces presidente de la República, Jimmy Morales.

En su gestión, Porras fue incluida la lista de actores antidemocráticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, a nivel internacional fue sancionada por su actuar al frente de la investigación penal por 44 países, en su mayoría de Europa.

Es de señalar que en el 2022, Porras fue nombrada para un segundo período al frente del MP por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

Candidaturas frustradas

En su intento de continuar en el cargo, Porras presentó su expediente para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General para un tercer período.

Pese a que figuró entre los candidatos con mejores ponderaciones, también fue objeto de señalamientos en su contra, por ejemplo, la acusación del presunto plagio de la tesis doctoral, así como su presunta vinculación a adopciones ilegales cuando fungió como administradora del "Hogar Temporal Elisa Martínez", según un informe presentado por expertos de Naciones Unidas (ONU).

A esto se suma el haber participación, en el proceso de elección de magistrados titular a la Corte de Constitucionalidad (CC), por la CSJ, pues en el 2018, fue electa por el pleno de magistrados como suplente, cargo que al que renunció tras haber sido nombrada por el entonces presidente de la República, Jimmy Morales, como Fiscal General y Jefe del MP.

Además, en su intento por llegar la máxima Corte constitucional en el país, Porras también participó en el proceso de elección de magistrados de la CC por el Consejo Superior Universitario (CSU).