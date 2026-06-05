García Luna revela el salario de Consuelo Porras y el de sus allegados

El actual jefe del Ministerio Público reveló el detalle de los salarios de la exfiscal Consuelo Porras y de muchos de sus allegados.
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De los más de Q418 mil (Q418,580.30) que desembolsó el MP en el pago de salarios, gastos de representación y bonos, el 47.6% corresponde al llamado Bono Extraordinario de Marzo.
En sus primeros dieciocho días como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, decidió publicar los salarios que percibieron algunos funcionarios del ente investigador durante la gestión de la exfiscal General, Consuelo Porras.
La lista de salarios, gastos de representación y bonos dados a conocer este jueves 4 de junio, revela datos correspondientes solo mes de marzo.
De esta cuenta, de acuerdo a los rubros señalados, un bono llamado de representación constituye el 47.6% de lo percibido por dichos exfuncionarios que suman Q199,283.50.
Consuelo Porras, exfiscal General
De esa cuenta se detalla que bajo el reglón 011, Porras recibió en el mes de marzo en concepto de salario un total de Q132,240.30, los cuales se dividieron de la siguiente manera:
- Salario: Q.53,144.15
- Bono Profesional: Q375
- Bono 371: Q250
- Bono de Antigüedad: Q7,476
- Gastos de representación: Q10,000
- Bono Extraordinario de marzo: Q.60,995.15
- TOTAL: Q132,240.30
Ángel Pineda, exsecretario General
En cuanto a sus colaboradores más cercanos, sobresale lo devengado por quien fungió como secretario General, Ángel Pineda, quien puso a disposición el cargo el 17 de mayo último, día en que tomó posesión como Fiscal General, García Luna.
- Salario: Q37,786.50
- Bono profesional: Q375
- Bono 3701: Q250
- Bono de antigüedad: Q4,947
- Bono especial: Q8,000
- Bono extraordinario marzo: Q43,108.50
- TOTAL: Q94,467
Juan Luis Pantaleón, encargado de Comunicación y Prensa
Además, a este listado se agrega el encargado de Comunicación y Prensa, Juan Luis Pantaleón González, que recibió un total de Q59,384, distribuido de la siguiente manera:
- Salario: Q25,710
- Bono trabajador: Q2,000
- Bono profesional: Q375
- Bono 371: Q250
- Bono de antigüedad: Q2,482
- Bono extraordinario marzo: Q28,567
- TOTAL: Q59,384
Melvin Portillo, secretario de Política Criminal
Igual situación sucedió con el secretario de Política Criminal, Melvin Portillo, que, según transcendió le fue aceptada su renuncia.
- Salario: Q32,286.50
- Bono profesional: Q375
- Bono 371: Q250
- Bono especial: Q5,000
- Bono extraordinario de marzo: Q32,661.50
- TOTAL: Q70,573
Miguel Estuardo Ávila Vásquez, secretario Contra la Corrupción
En esta información también resalta lo percibido por el secretario Contra la Corrupción, Miguel Estuardo Ávila Vásquez, quien sumó un total de ingreso de Q.68,153:
- Salario: Q32,286.50
- Bono profesional: Q.375
- Bono 371: Q250
- Bono de antigüedad: Q33,951.50
- TOTAL: Q68,153
Por último, pese a que este listado fue publicado por el actual Fiscal General, en el mismo no aparece los fiscales que han presentado su dimisión, tal es el caso de exfiscal Regional Metropolitano, Dimas Jiménez y Jiménez, y el exjefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio, Julio Recinos, esto debido a que son considerados personas de confianza, por lo que podrían hacer sido incluidos en la nómina de empleados 029.