García Luna revela el salario de Consuelo Porras y el de sus allegados

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El actual jefe del Ministerio Público reveló el detalle de los salarios de la exfiscal Consuelo Porras y de muchos de sus allegados.

De los más de Q418 mil (Q418,580.30) que desembolsó el MP en el pago de salarios, gastos de representación y bonos, el 47.6% corresponde al llamado Bono Extraordinario de Marzo.

En sus primeros dieciocho días como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, decidió publicar los salarios que percibieron algunos funcionarios del ente investigador durante la gestión de la exfiscal General, Consuelo Porras.

La lista de salarios, gastos de representación y bonos dados a conocer este jueves 4 de junio, revela datos correspondientes solo mes de marzo.

De esta cuenta, de acuerdo a los rubros señalados, un bono llamado de representación constituye el 47.6% de lo percibido por dichos exfuncionarios que suman Q199,283.50.

Consuelo Porras, exfiscal General

(Foto: Wilder López / Soy502)

De esa cuenta se detalla que bajo el reglón 011, Porras recibió en el mes de marzo en concepto de salario un total de Q132,240.30, los cuales se dividieron de la siguiente manera:

Salario: Q.53,144.15

Bono Profesional: Q375

Bono 371: Q250

Bono de Antigüedad: Q7,476

Gastos de representación: Q10,000

Bono Extraordinario de marzo: Q.60,995.15

TOTAL: Q132,240.30

Ángel Pineda, exsecretario General

(Foto: Archivo / Soy502)

En cuanto a sus colaboradores más cercanos, sobresale lo devengado por quien fungió como secretario General, Ángel Pineda, quien puso a disposición el cargo el 17 de mayo último, día en que tomó posesión como Fiscal General, García Luna.

Salario: Q37,786.50

Bono profesional: Q375

Bono 3701: Q250

Bono de antigüedad: Q4,947

Bono especial: Q8,000

Bono extraordinario marzo: Q43,108.50

TOTAL: Q94,467

Juan Luis Pantaleón, encargado de Comunicación y Prensa

(Foto: MP)

Además, a este listado se agrega el encargado de Comunicación y Prensa, Juan Luis Pantaleón González, que recibió un total de Q59,384, distribuido de la siguiente manera:

Salario: Q25,710

Bono trabajador: Q2,000

Bono profesional: Q375

Bono 371: Q250

Bono de antigüedad: Q2,482

Bono extraordinario marzo: Q28,567

TOTAL: Q59,384

Melvin Portillo, secretario de Política Criminal

(Foto: MP)

Igual situación sucedió con el secretario de Política Criminal, Melvin Portillo, que, según transcendió le fue aceptada su renuncia.

Salario: Q32,286.50

Bono profesional: Q375

Bono 371: Q250

Bono especial: Q5,000

Bono extraordinario de marzo: Q32,661.50

TOTAL: Q70,573

Miguel Estuardo Ávila Vásquez, secretario Contra la Corrupción

(Foto: MP)

En esta información también resalta lo percibido por el secretario Contra la Corrupción, Miguel Estuardo Ávila Vásquez, quien sumó un total de ingreso de Q.68,153:

Salario: Q32,286.50

Bono profesional: Q.375

Bono 371: Q250

Bono de antigüedad: Q33,951.50

TOTAL: Q68,153

Por último, pese a que este listado fue publicado por el actual Fiscal General, en el mismo no aparece los fiscales que han presentado su dimisión, tal es el caso de exfiscal Regional Metropolitano, Dimas Jiménez y Jiménez, y el exjefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio, Julio Recinos, esto debido a que son considerados personas de confianza, por lo que podrían hacer sido incluidos en la nómina de empleados 029.