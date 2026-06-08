Arévalo afirma que visita de jefe del Comando Sur es un reconocimiento para Guatemala

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Mandatario destaca el trabajo que ha hecho Guatemala en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

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El presidente Bernardo Arévalo señaló que la reciente visita de Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, constituye un reconocimiento al papel que el país ha asumido en la lucha regional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario explicó que la presencia de general estadounidense simboliza el trabajo estratégico que Guatemala ha desarrollado junto con Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente en el combate al narcotráfico.

Recordó que desde el inicio de su administración se impulsó una estrategia orientada a impedir que el territorio guatemalteco continúe siendo utilizado como corredor para el tráfico de drogas.

Como parte de esa política, destacó la puesta en marcha de la operación Cinturón de Fuego, inicialmente en Huehuetenango y San Marcos, y posteriormente ampliada hacia las fronteras con Honduras y El Salvador.

El Gobierno considera que la visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos es un reconocimiento al trabajo de Guatemala. (Foto: SCSP / Soy502)

Según Arévalo, esta operación ha permitido fortalecer el control territorial y limitar la movilidad de estructuras vinculadas al narcotráfico y que las fuerzas de seguridad han reaccionado de manera inmediata ante intentos de incursión de grupos criminales, así como ante situaciones registradas en zonas fronterizas.

El presidente también resaltó los resultados obtenidos "en la interdicción marítima de drogas, las incautaciones de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, la erradicación de cultivos ilícitos y el desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de drogas".

Asimismo, mencionó las capturas y extradiciones de personas requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

El mandatario sostuvo que estos resultados han sido alcanzados "mediante una estrategia sostenida desde el comienzo de su gestión y con el respaldo de socios internacionales".

Entre los apoyos recibidos mencionó programas de capacitación para unidades especializadas, donaciones de equipo y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.

El gobernante destacó además que la cooperación entre ambos países derivó en el levantamiento del embargo de armas que Estados Unidos mantenía hacia Guatemala desde hace más de cinco décadas.

Atribuyó que esta medida fue gracias a la confianza generada por el desempeño de las instituciones guatemaltecas en la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con Arévalo, la visita de Donovan refleja el liderazgo que Guatemala ha asumido en la región frente a una amenaza que afecta tanto al país como al resto del continente.

"Él —Donovan— vino como expresión de esa relación continua y conjunta dentro de la que hemos estado hablando", afirmó el presidente.

El militar estadounidense se reunió con varios funcionarios de alto nivel en Guatemala. (Foto: SCSP / Soy502)

Agregó que la estrategia nacional contempla una coordinación permanente con países vecinos como México, Honduras y El Salvador, así como intercambios de formación y capacitación con otras naciones de la región.

Respecto a si la visita del comandante del Comando Sur estaba relacionada con la solicitud de apoyo formulada por Guatemala a Estados Unidos, el mandatario indicó que la reunión permitió discutir los planes de seguridad del país y las áreas en las que se requiere cooperación.

Explicó que Donovan sostuvo encuentros con autoridades guatemaltecas, incluido el ministro de la Defensa, para conocer las estrategias que impulsa el Gobierno y evaluar los mecanismos de asistencia que podrían fortalecerse en el futuro.

Para el gobernante, el hecho de que el jefe del Comando Sur viajara a Guatemala para abordar temas de cooperación en seguridad constituye una muestra de la cercanía estratégica existente entre ambos países.

Asimismo, forma parte del proceso de diálogo sobre los niveles de apoyo que el Gobierno guatemalteco ha solicitado para reforzar su capacidad de combate al narcotráfico.