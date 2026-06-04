Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos visita Guatemala

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La visita del funcionario estadounidense busca fortalecer la cooperación para la lucha contra cárteles y narcoterrorismo.

El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos Francis L. Donovan, se encuentra en Guatemala para sostener reuniones con funcionarios del Gobierno guatemalteco y abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Según la representación diplomática, la visita tiene como objetivo dialogar sobre los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles del narcotráfico y a las organizaciones narcoterroristas que operan en la región.

"El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el General Francis L. Donovan, se encuentra en Guatemala para reunirse con altos líderes del Gobierno", precisa el texto.

Añade que el militar estadounidense buscará "dialogar sobre el fortalecimiento de la colaboración bilateral en materia de seguridad y los esfuerzos compartidos para combatir a los cárteles y a los narcoterroristas".

.@Southcom: El comandante de #SOUTHCOM, el General Francis L. Donovan, se encuentra en #Guatemala para reunirse con altos líderes del gobierno y dialogar sobre el fortalecimiento de la colaboración bilateral en materia de seguridad y los esfuerzos compartidos para combatir a los… https://t.co/p9R2B3S256 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) June 4, 2026

La representación estadounidense también destacó que Guatemala forma parte de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa regional orientada a coordinar acciones contra las estructuras criminales transnacionales.

De acuerdo con la embajada, las contribuciones de Guatemala dentro de esta coalición han permitido asestar "golpes significativos" a las redes narcoterroristas en distintos países del continente.

La visita del alto mando militar estadounidense ocurre en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico.

En días recientes, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala solicitó al Gobierno de Estados Unidos apoyo para reforzar las capacidades nacionales de combate contra los cárteles de la droga.

El mandatario explicó que la petición contempla cooperación en áreas como capacitación, entrenamiento, intercambio de inteligencia, asesoría estratégica y acceso a equipo especializado.

Arévalo afirmó que la asistencia solicitada se desarrollaría dentro del marco de los acuerdos bilaterales ya existentes entre ambos países y aclaró que las operaciones continuarán siendo lideradas por las fuerzas guatemaltecas.

Las declaraciones del gobernante surgieron después de que el diario The New York Times publicara que Guatemala habría aceptado realizar operaciones conjuntas con el ejército estadounidense dentro del territorio nacional para combatir organizaciones del narcotráfico.

Tanto Arévalo como el ministro de la Defensa Nacional Henry Saénz, rechazaron esa versión y aseguraron que no existe ningún acuerdo para permitir operaciones militares extranjeras en Guatemala.

El jefe de Organismo Ejecutivo sostuvo que la cooperación solicitada se limita a asistencia técnica, entrenamiento, planificación operativa e intercambio de inteligencia.

Mientras tanto, Saénz enfatizó que las acciones contra el narcotráfico continúan siendo ejecutadas exclusivamente por fuerzas guatemaltecas.