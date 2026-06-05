Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reúne con el presidente Arévalo

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El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan visitó Guatemala para continuar con la cooperación bilateral para combatir a los cárteles y al narcotráfico.

EN CONTEXTO: Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos visita Guatemala

Francis L. Donovan, General del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos y jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), visitó Guatemala y se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para dialogar la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico.

Donovan también tuvo reuniones con el ministro de la Defensa Nacional, General Henry David Sáenz Ramos; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de División José Giovani Martínez Milián, el ministro de Gobernación Marco Villeda y la vicecanciller Mónica Bolaños.

La visita en Guatemala del jefe del Comando Sur de Estados Unidos tuvo como fin expandir la colaboración bilateral en defensa para implementar el compromiso compartido de combatir la actividad criminal de los cárteles bajo la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, según indicó la Embajada de EE. UU.

.@SouthCom: El comandante del #SOUTHCOM, el General Francis L. Donovan, tuvo el honor de reunirse hoy en Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo. Ambos líderes discutieron la cooperación bilateral para combatir el flagelo del narcoterrorismo y promover la seguridad y la… https://t.co/Uzy13KG7LE — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) June 4, 2026

Asimismo, la representación diplomática indicó que "la visita del General Donovan refleja el reconocimiento de Estados Unidos del papel protagónico de Guatemala en los esfuerzos regionales para confrontar las redes narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en el hemisferio occidental. Los recientes éxitos de Guatemala en esta área son un testimonio de su compromiso y liderazgo", agregó.

En consonancia con la política de Estados Unidos Primero del presidente Trump, y bajo la dirección del Departamento de Guerra, "el Comando Sur de los Estados Unidos está fortaleciendo la cooperación con países socios comprometidos en toda Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para detectar, interrumpir y desmantelar los carteles violentos y las organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos que amenazan a nuestros ciudadanos, nuestras economías y nuestra seguridad compartida", mencionó la Embajada.