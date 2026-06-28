VIDEOS: triple colisión en ruta Interamericana deja a dos conductores heridos

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Los conductores sufrieron un accidente cuando circulaban sobre la vía, dos de ellos resultaron lesionados al derrapar.

En el km 41 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez, se originó una triple colisión que dejó a dos conductores heridos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este domingo 28 de junio, cuando dos motoristas y un picop colisionaron sobre la ruta.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

AHORA:



Dos motocicletas impactan con picop en kilómetro 41 de Ruta Interamericana.



Bomberos Voluntarios de Sumpango indican que:

"Segun informan conductores y curiosos, que presenciaron el hecho; los motoristas venían a excesiva velocidad y no se percatan que adelante se habia… pic.twitter.com/zs83xMkoL2 — Vichoguate (@vichoguate) June 28, 2026

Los dos motoristas derraparon luego del impacto. Las causas del choque siguen bajo investigación.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 41 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en Sumpango, Sacatepéquez. Múltiple colisión que involucra tres vehículos deja dos personas trasladadas. Los vehículos involucrados ya se encuentran fuera de la vía hacia occidente. pic.twitter.com/OoJMo8TxUG — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) June 28, 2026

Los afectados fueron atendidos por los Bomberos Voluntarios, pues resultaron heridos de gravedad.

Derrape de motorista en la Ruta Interamericana, a la altura de Sumpango, Sacatepéquez. pic.twitter.com/4bwER8yuPF — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) June 28, 2026

Las motos quedaron destruidas sobre la ruta y el tránsito del sector se vio complicado por el hecho.

Autoridades de tránsito coordinaron la circulación del lugar.