VIDEOS: triple colisión en ruta Interamericana deja a dos conductores heridos

Los conductores sufrieron un accidente cuando circulaban sobre la vía, dos de ellos resultaron lesionados al derrapar.
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En el km 41 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez, se originó una triple colisión que dejó a dos conductores heridos.
El hecho ocurrió en horas de la mañana de este domingo 28 de junio, cuando dos motoristas y un picop colisionaron sobre la ruta.
Los dos motoristas derraparon luego del impacto. Las causas del choque siguen bajo investigación.
Los afectados fueron atendidos por los Bomberos Voluntarios, pues resultaron heridos de gravedad.
Las motos quedaron destruidas sobre la ruta y el tránsito del sector se vio complicado por el hecho.
Autoridades de tránsito coordinaron la circulación del lugar.