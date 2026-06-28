Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Imágenes tras ataque armado en discoteca (videos)

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de junio de 2026, 09:43
El hecho dejó a un hombre fallecido dentro del lugar. (Foto: captura de video)

El hecho dejó a un hombre fallecido dentro del lugar. (Foto: captura de video)

Videos difundidos en redes sociales muestran el terror del momento posterior al crimen.

EN CONTEXTO: ¡Noche de terror! Ataque armado en discoteca deja un fallecido y varios heridos

Durante la madrugada de este domingo 28 de junio, un hecho armado dentro de una discoteca cobró la vida de un hombre.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

El comercio se ubica en Colonia Monte Carmelo 3, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Además de la víctima mortal, el hecho dejó ocho personas heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado crítico, según los Bomberos Municipales Departamentales.

El crimen, que continua bajo investigación, causó pánico entre los vecinos, quienes en medio de la noche fueron sorprendidos por los disparos.

Tras varias detonaciones de arma de fuego, personas dentro de la discoteca intentaron auxiliar a las víctimas.

La PNC no ha confirmado si se logró la captura de los responsables. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar