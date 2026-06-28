Imágenes tras ataque armado en discoteca (videos)

Videos difundidos en redes sociales muestran el terror del momento posterior al crimen.
EN CONTEXTO: ¡Noche de terror! Ataque armado en discoteca deja un fallecido y varios heridos
Durante la madrugada de este domingo 28 de junio, un hecho armado dentro de una discoteca cobró la vida de un hombre.
El comercio se ubica en Colonia Monte Carmelo 3, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Además de la víctima mortal, el hecho dejó ocho personas heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado crítico, según los Bomberos Municipales Departamentales.
El crimen, que continua bajo investigación, causó pánico entre los vecinos, quienes en medio de la noche fueron sorprendidos por los disparos.
Tras varias detonaciones de arma de fuego, personas dentro de la discoteca intentaron auxiliar a las víctimas.
La PNC no ha confirmado si se logró la captura de los responsables.