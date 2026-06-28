Ataque armado deja a una mujer fallecida dentro de un comercio en zona 18

La víctima atendía el negocio cuando fue atacada por hombres desconocidos.
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Bomberos Municipales confirmaron la muerte de una mujer de 65 años identificada como Yolanda Beatriz López.
La víctima, quien atendía una abarrotería ubicada en la Colonia Candelaria, zona 18, recibió múltiples impactos de bala.
Tras escuchar los disparos, vecinos alertaron a los cuerpos de socorro, quienes al llegar trataron de auxiliar a la víctima que aún contaba con signos vitales.
Pese a los esfuerzos de mantenerla con vida, la mujer murió por la gravedad de las heridas.
Autoridades investigan el crimen para poder hallar a los responsables y determinar las causas del ataque.