Conductor se enfurece tras choque y causa disturbios en zona 6

Un choque de conductores terminó con la detención de uno de ellos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
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El choque ocurrió sobre la Calzada José Milla y Vidaurre, en la 15 avenida de la zona 6, un picop y un camión colisionaron.
Tras el impacto, el piloto del camión reaccionó con violencia, la PNC intervino junto con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para poder controlar y aplicar la prueba de alcoholemia.
Según las autoridades, el conductor del camión portaba un arma blanca.
El picop quedó destruido sobre el arriate central de la vía.
El hecho obstruyó el carril izquierdo con dirección a Ruta al Atlántico.