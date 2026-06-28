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Conductor se enfurece tras choque y causa disturbios en zona 6

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de junio de 2026, 08:35
El hecho causó que el tránsito se mantuviera detenido. (Foto: EMETRA)

El hecho causó que el tránsito se mantuviera detenido. (Foto: EMETRA)

Un choque de conductores terminó con la detención de uno de ellos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

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El choque ocurrió sobre la Calzada José Milla y Vidaurre, en la 15 avenida de la zona 6, un picop y un camión colisionaron.

Tras el impacto, el piloto del camión reaccionó con violencia, la PNC intervino junto con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para poder controlar y aplicar la prueba de alcoholemia.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Según las autoridades, el conductor del camión portaba un arma blanca.

El picop quedó destruido sobre el arriate central de la vía.

El hecho obstruyó el carril izquierdo con dirección a Ruta al Atlántico.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

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