Ataque armado deja dos menores de edad heridos en la zona 6 capitalina

Los adolescentes quedaron internados en la emergencia de un centro asistencial.
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Dos menores de edad resultaron heridos durante un ataque armado registrado en la 23 avenida y 21 calle del asentamiento Proyectos 4-10, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Municipales.
De acuerdo con el cuerpo de socorro, unidades de emergencia fueron alertadas sobre un incidente con armas de fuego en el sector.
Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a dos adolescentes, de 15 y 14 años, quienes presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a ambos menores, lograron estabilizarlos.
Posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedaron internados bajo atención médica.
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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de los adolescentes ni han establecido las causas que originaron el ataque.
El caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, que deberán esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.