PNC frustra ataque armado tras capturar a cuatro presuntos pandilleros

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Los detenidos se dirigían a Villa Canales y pertenecerían a la organización terrorista Barrio 18.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18, quienes, según las investigaciones preliminares, se dirigían a perpetrar un ataque armado en el sector de Chichimecas, en Villa Canales.

De acuerdo con la institución, la aprehensión fue realizada por agentes de la Comisaría 15, quienes interceptaron a los sospechosos cuando se movilizaban en un taxi pirata.

Las autoridades señalaron que la rápida intervención policial permitió frustrar el hecho violento que, presuntamente, iba a ejecutarse en esa localidad del departamento de Guatemala.

Durante el operativo, los agentes incautaron dos armas de fuego, una de las cuales cuenta con reporte de robo.

La policía incautó varias armas de fuego, cargadores y celulares a los detenidos. (Foto: PNC / Soy502)

Además, decomisaron cuatro cargadores, entre ellos dos tipo caracol, considerados de alta capacidad para almacenar municiones, lo que refuerza la hipótesis de que los capturados se preparaban para cometer un ataque armado.

La PNC indicó que las diligencias de investigación continúan para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, entre ellos casos de extorsión y ataques armados registrados en distintos sectores.

Las autoridades reiteraron que mantienen operativos de vigilancia e inteligencia para prevenir hechos de violencia vinculados a estructuras criminales y fortalecer las acciones de seguridad en áreas consideradas de mayor incidencia delictiva.

Asimismo, señalaron que los indicios recolectados durante la captura serán puestos a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones correspondientes.