Aumentan solicitudes de visa de guatemaltecos para viajar a México por el Mundial

-

La sede diplomática mexicana ha hecho un trabajo especial para atender a quienes ya tienen planificado su viaje.

La embajadora de México en Guatemala Luz Elena Baños Rivas, confirmó que la representación diplomática ha registrado un incremento en las solicitudes de visa por parte de ciudadanos guatemaltecos interesados en viajar a territorio mexicano con motivo del Mundial de fútbol.

La diplomática explicó que el evento deportivo ha despertado un importante interés entre los aficionados de la región, lo que se ha traducido en una mayor demanda de trámites consulares.

Ante esta situación, la sede diplomática mexicana en Guatemala ha reforzado la atención al público y habilitado nuevas fechas para facilitar el proceso de obtención de visas.

El estadio BBVA de Monterrey fue reconocido como la sede deportiva más hermosa del mundo gracias a su diseño asimétrico, con capacidad para 53,500 personas. (Foto: AFP / Soy502)

"Sí hay un alza de nuestro porcentaje de solicitudes. Es un evento que es un imán para muchas personas y no es lo mismo verlo por las pantallas que ir a los escenarios", afirmó Baños Rivas.

La embajadora indicó que la sección consular ha realizado un esfuerzo especial para atender a quienes ya tienen planificado su viaje, pero aún no cuentan con una cita en la plataforma para solicitar la visa.

Según explicó, estas personas pueden acudir a la sede consular para completar el trámite sin inconvenientes.

LEA MÁS: Los 16 estadios que albergarán 104 partidos del Mundial 2026

Asimismo, señaló que la embajada ha mantenido actualizada la información relacionada con los requisitos y procedimientos a través de sus redes sociales, con el objetivo de orientar a los viajeros y agilizar la atención.

Baños Rivas también destacó el ambiente que se vive en México previo al inicio del torneo y reveló que el próximo 11 de junio se llevará a cabo una celebración por la inauguración de la competencia y por el primer encuentro de la selección mexicana frente a Sudáfrica.

La diplomática subrayó que el Mundial ofrecerá alternativas para quienes no logren ingresar a los estadios, ya que se instalarán pantallas gigantes en plazas, calles y espacios públicos para que los aficionados puedan seguir los partidos.

El estadio de Guadalajara destaca por tener forma de volcán y poder recibir a 48 mil aficionados. (Foto: AFP / Soy502)

"Hay muchas opciones para las personas que no puedan entrar al interior de los estadios para que puedan tener megapantallas fuera, en las plazas, en las calles. Hay todo un espíritu deportivo", expresó la embajadora.

El aumento en las solicitudes de visa refleja el interés que genera la máxima cita del fútbol mundial entre los guatemaltecos, quienes buscan aprovechar la cercanía geográfica con México para asistir a las actividades y encuentros programados durante el torneo.