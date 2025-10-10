Mundial 2026: guatemaltecos pueden solicitar su visa para viajar a Canadá

-

Los guatemaltecos interesados en viajar al Mundial 2026 deben hacer el trámite de visa con antelación.

El embajador de Canadá en Guatemala, Olivier Jacques, afirmó que su país está emocionado de recibir el Mundial de Fútbol 2026, razón por la cual esperan un aumento en las solicitudes de visa, por lo que explicó el proceso para solicitarla y brindó algunas recomendaciones.

Canadá será coanfitrión, junto a Estados Unidos y México, de la Copa del Mundo que se celebra el próximo año.

"Estamos muy emocionados de recibir el mundo para el mundial del año próximo con nuestros países vecinos de México y Estados Unidos. Es un momento que será muy bonito para Canadá, y sí, obviamente, esperamos una aumentación de las solicitudes de visa", afirmó el diplomático.

El embajador de Canadá de Guatemala Olivier Jacques explicó el proceso para solicitar una visa canadiense. (Foto: Archivo / Soy502)

Explicó que Canadá tiene experiencia en la organización de eventos grandes y a manera de ejemplo, citó los Juegos Olímpicos, motivo por el cual, se preparan para recibir a visitantes de todo el mundo.

"Quienes tienen interés en viajar a Canadá para asistir a uno de los partidos de fútbol, les aconsejo solicitar con anticipación su visa, no hay que esperar para evitar el estrés del último momento", puntualizó el embajador canadiense.

Jacques explicó que aunado al mundial, ahora que Guatemala cuenta con un vuelo directo desde la capital guatemalteca a Montreal, Canadá, contemplan que más personas estarán interesadas en viajar a su país.

Resaltó que "los guatemaltecos que quieren transitar o visitar a Canadá requieren una visa" y que existen dos tipos, la visa de tránsito, que es válida para un viaje de ida y vuelta, y la de turismo, la que se necesita para acudir al mundial.

¿Cómo solicitar la visa canadiense?

La visa de tránsito no tiene costo y no requiere de una entrevista personal. Inicialmente, el viajero debe comprar sus boletos y luego hacer su solicitud.

"Hablamos de poco más de un mes para todo el proceso. Empieza al ingresar al sitio web de inmigración de Canadá, mandar los documentos que se requiere, porque el oficial de visa los usará para tomar su decisión", explicó el diplomático

El BC Place Vancouvere es la otra sede mundialista que tiene Canadá. (Foto: FIFA / Soy502)

Precisó que posteriormente el solicitante recibirá una invitación para brindar sus datos biométricos al centro que se ubica en la capital guatemalteca y si la visa es emitida, debe enviar el pasaporte en la Embajada de Canadá en México, para colocarla en el documento.

"La segunda opción es la visa de turismo. Tampoco se requiere entrevista en persona y el costo más o menos es de Q 1,000 para todo el proceso. El principal consejo es que esta se pida con anticipación porque el trámite puede demorarse de poco más de un mes"; puntualizó el Jacques.

Explicó que el proceso de solicitud es similar al de la visa de tránsito, pero esta visa se distingue porque se puede utilizar para entradas múltiples a Canadá y coincide con la vigencia del pasaporte del solicitante.

"Si una persona tiene un pasaporte guatemalteco que vence en 2035, y hoy está pidiendo su visa canadiense, la tendrá hasta 2035 con entrada múltiple", afirmó el diplomático.

Por último, el embajador recomendó a quienes quieran viajar a Canadá por el mundial que envíen todos los requisitos que se solicitan "para evitar una decepción", ya que "es un error" que ven con frecuencia.

"Envíen todos sus documentos y hagan el trámite con tiempo. Con esos dos consejos, alguien con interés en ver los partidos en Canadá puede asegurarse de tener una visa a tiempo", finalizó Jacques.