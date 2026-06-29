Autoridades reforzarán los operativos de alcoholemia y de control vial

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La vigilancia se llevará a cabo en la capital y las principales rutas del país.

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La Policía Nacional Civil (PNC) instruyó al Departamento de Tránsito para fortalecer la coordinación con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) e implementar un mayor número de operativos de control vial y pruebas de alcoholemia.

Los operativos se llevarán a cabo en puntos estratégicos de la ciudad y en las principales carreteras del país, con énfasis en horarios nocturnos y de madrugada.

La medida fue anunciada luego del hecho de tránsito ocurrido en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 capitalina, donde un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol atropelló a una pareja.

Las víctimas se desplazaban en una motocicleta y el conductor arrastró a la mujer varios metros.

La #PNC instruyó al Departamento de Tránsito para fortalecer la coordinación con la #PMT e implementar un mayor número de operativos de control vial y pruebas de alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad y en las principales carreteras del país. pic.twitter.com/wgcio0g8MZ — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 29, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, agentes de la PNC intervinieron de inmediato en el lugar y consignaron a Jorge "N", piloto de un vehículo marca Honda con placas P 551JSQ, señalado como presunto responsable del incidente.

El detenido fue puesto a disposición de los tribunales de justicia para que enfrente el proceso correspondiente.

La institución calificó el hecho como una consecuencia directa de una conducta irresponsable al volante y enfatizó que no permitirá impunidad en casos que pongan en riesgo la vida de la población.

"Un vehículo en manos de una persona irresponsable se convierte en un arma letal", señala el pronunciamiento emitido por la PNC.

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Como parte de las acciones preventivas, la Policía indicó que el Departamento de Tránsito, en conjunto con la PMT, incrementará los operativos de verificación y las pruebas de alcoholemia.

Enfatizó que eso se llevará a cabo en sectores considerados estratégicos de la ciudad capital y en las principales rutas nacionales, priorizando las horas de mayor incidencia, especialmente durante la noche y la madrugada.

Asimismo, la PNC hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de forma inmediata al número telefónico 110 cualquier conducta sospechosa o la presencia de conductores que representen un peligro para la seguridad vial.