Barcelona pierde 1-0 frente al Getafe

El Getafe derrotó al Barcelona con un marcador de 1-0 en el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Alfonso Pérez

El Barcelona tuvo ocasiones de gol con Griezmann y Messi en el primer tiempo, pero no lograron concretar y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador de 0-0.

Al minuto 55, el árbitro marcó un penalti a favor del Getafe después de que De Jong golpeara a Djené cuando éste recibía el balón dentro del área. Jaime Mata fue el encargado de ejecutar la pena máxima y anotó el gol que puso el marcador 1-0.

GOAL FOR GETAFE!



After a foul from Frenkie de Jong, it's Jaime Mata that gives the hosts a 1-0 lead with his converted penalty.





Messi y Piqué perdieron oportunidades claras de Gol. En el minuto 66, Ansu Fati reclamó un penal por un codazo de Nyom, pero el árbitro no lo marcó.

En este encuentro el club blaugrana sufrió las bajas, por lesión, de Jordi Alba, Ter Stegen y Samuel Umtiti. El sábado 24 de octubre el Barcelona se enfrentará al Real Madrid en el clásico que se disputará en el Camp Nou.