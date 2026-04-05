Revelan imágenes posteriores al accidente en ruta Palín a Escuintla

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Las autoridades señalan que el percance vial dejó un saldo de una persona fallecida y siete heridas.

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian la magnitud del accidente de tránsito ocurrido la tarde de este Sábado de Gloria en el kilómetro 48 de la antigua ruta que conecta Palín con Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios señalaron que el accidente dejó una persona fallecida y siete más con heridas, cinco de ellas en estado grave.

(Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)

En las fotografías se observa el fuerte impacto entre una camioneta de transporte colectivo y un microbús, cuyos daños estructurales reflejan la violencia del choque.

Uno de los vehículos presenta severas deformaciones en su parte frontal y lateral, mientras que el otro evidencia daños considerables en su carrocería, lo que da cuenta de la colisión registrada en este tramo carretero.

(Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)

Las imágenes también muestran el despliegue de los cuerpos de socorro en el lugar, quienes realizaron labores de rescate y atención a las víctimas.

En varias de las escenas se aprecia a socorristas y particulares auxiliando a los heridos, algunos de ellos tendidos a un costado de la vía, en medio de condiciones adversas, ya que el asfalto se encontraba mojado al momento de la emergencia.

(Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)

Asimismo, se observa la presencia de agentes de seguridad y la acumulación de personas en el área, lo que coincide con los reportes de complicaciones en la circulación vehicular tras el percance.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó que movilizó personal para regular el tránsito en el sector.

(Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)