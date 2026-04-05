Hombre desaparece al saltar de jetcar en lago de Atiltán

Bomberos realizan las búsquedas en lancha para dar con el paradero de un hombre desaparecido.
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Durante la tarde de este sábado 4 de abril, se reporta que Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios, de la compañía 33 de Panajachel realizan el rastreo en el Lago de Atitlán luego de recibir el reporte de un hombre desaparecido.
El suceso ocurrió en Bahía San Buenaventura, de Panajachel y de forma preliminar se conoce que el desaparecido se trasladaba con una mujer sobre un jetcar en las aguas del lago.
Una versión indica que el hombre saltó del vehículo para nadar y al entrar al agua ya no emergió, por lo que la mujer pidió auxilio a los socorristas.
Pese a las labores de los hombres rana de los bomberos, al caer la tarde no se había dado con el hombre.